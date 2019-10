Rafa treina sem limitações na véspera da receção ao Lyon

Rafa apresentou-se sem limitações na sessão de treino desta terça-feira. Uma boa notícia para Bruno Lage, que assim poderá contar com médio benfiquista para o jogo da 3.ª jornada da Liga dos Campeões, frente ao Lyon, quarta-feira no Estádio da Luz (20H).Integrado no treino esteve também André Almeida.Chiquinho e Conti são os únicos que ainda não entram nas contas de Bruno Lage.O Benfica procura a primeira vitória na época na Liga dos Campeões.