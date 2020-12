Rafa: «Vamos lutar por todos os objetivos»

Rafa foi considerado o homem do jogo, depois de ter feito a assistência para o primeiro golo de Darwin e de ter feito o segundo golo do Benfica, na vitória por 2-1 frente ao Portimonense. O avançado português salientou que era importante acabar o ano civil com um triunfo.





"Jogo difícil, sabíamos que ia ser assim, mas sabíamos o que queríamos que era vencer. Isso foi conseguido e era o pretendido. Importante acabar o ano com uma vitória", referiu à BTV.Com a mudança de ano, o Benfica somou mais três pontos e vai à procura de alcançar os objetivos para a temporada 2020/21."Vamos lutar por todos os objetivos. Foi a isso que nos propusemos e é isso que vamos tentar fazer. Todos os jogos são para ganhar", destacou Rafa.