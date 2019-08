Rafael Afonso assina contrato profissional com o Benfica

Rafael Afonso assinou contrato profissional com o Benfica. O defesa-central de 16 anos chegou à Luz em 2014, proveniente do Casa Pia AC. Na época passada atuou pelos Juvenis B do Benfica, onde fez 24 jogos e marcou 1 golo.





Pelas seleções jovens portuguesas, Rafael Afonso soma 14 internacionalizações entre os Sub-15 (4 jogos) e os Sub-16 (10 jogos).