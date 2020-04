Rafael Amorim: «Júlio César chamou a atenção do Benfica»

Júlio César é um jovem que vai mostrando valências em Portugal, ao serviço do União de Santarém. Apesar de ter apenas 15 anos, o médio brasileiro vai atuando já ao serviço da formação de juniores depois de ter representado o Botafogo FC e o Grêmio Sãocarlense no país-natal. Agora, segundo o empresário, já despertou o interesse das águias.





"O Júlio César é um médio diferenciado, que joga sempre de forma vertical, dando velocidade e dinâmica ao setor do meio-campo, pois tem uma boa visão de jogo. Além disso, tem bom passe e sabe remate de forma eficiente acima da média, e de longa distância. Por isso, chamou a atenção do Benfica, um clube tradicional do futebol europeu, que já está a monitorizar o Júlio César. Inclusivamente, enviou, antes da paralisação, um 'scout' para acompanhá-lo em treinos e jogos", reiterou Rafael Moura em declarações ao site da assessoria de imprensa do jovem jogador.Júlio César garantiu estar bem adaptado ao novo país e clube, treinando ao lado do irmão. "A minha adaptação foi muito rápida e tranquila, uma vez que fui muito bem recebido por todos no clube, seja pela direção, equipa técnica e jogadores. Infelizmente, tivemos essa paralisação necessária nos campeonatos para conter a pandemia do coronavírus, mas a minha expectativa é fazer um grande campeonato, quando as competições regressarem. Não só para ajudar o União de Santarém, como também para continuar a chamar a atenção dos grandes clubes portugueses", afirmou o médio brasileiro, nascido em outubro de 2004.