Rafael Rodrigues tem Grimaldo como ídolo: «O meu sonho é chegar à equipa principal»

Rafael Rodrigues atua pela equipa de juniores e de sub-23 do Benfica mas já pensa mais além, em chegar à formação principal onde já teve a possibilidade de cumprir alguns dias de trabalho. "O meu sonho é chegar à equipa principal como acho que é o sonho de todos os que chegam muito cedo ao Benfica Campus. Já tive a oportunidade de fazer alguns treinos com a equipa principal e é incrível. O ambiente e a forma de treinar são completamente diferentes, temos de estar mais concentrados", vincou o defesa em declarações à BTV.





Rodrigues tem vínculo com o Benfica até junho de 2021 e desvendou o seu exemplo a seguir no futebol. "O meu ídolo na equipa do Benfica é o Grimaldo. Identifico-me um pouco com ele na maneira de jogar. É um lateral muito bom", vincou o jogador, de 18 anos, que chegou ao Seixal em 2014, proveniente do Estarreja, com 12 anos."Foi muito complicado. Na altura não estava habituado. Deixei os meus pais e a minha família para ir atrás do meu sonho, mas consegui abstrair-me com o futebol, a escola e os amigos", lembrou o lateral-esquerdo português.Rafael Rodrigues gosta de "tudo relacionado com o desporto" e tenta conciliar os estudos com o futebol. "Às vezes é complicado porque temos um treino muito intenso de manhã e depois à tarde temos de ir para a escola, mas é um esforço que todos temos de fazer, porque nenhum de nós sabe o dia de amanhã, pode haver uma lesão que pode afetar a carreira e temos de ter um plano B", explicou o jovem de Oliveira do Bairro.