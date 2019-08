Rajmund Molnár garantido

O Benfica garantiu a contratação de Rajmund Molnár, jovem de 16 anos que pertencia aos quadros dos húngaros do Honvéd. O avançado já se encontra a trabalhar com a equipa de juniores das águias, sob a orientação de Luís Araújo, tendo inclusive sido lançado no particular com a Académica, que as jovens águias venceram ontem, por 2-0. De qualquer forma, Molnár já é um velho conhecido da equipa técnica e dos novos colegas, pois já tinha estado no Caixa Futebol Campus o ano passado, a efetuar um estágio com os juniores e os juvenis. E foi nessa altura que convenceu os responsáveis benfiquistas a avançarem para a contratação.





Já depois disso, esteve no Europeu sub-17, a representar a seleção do seu país. Na competição disputada em maio, na República da Irlanda, o jovem foi utilizado em três partidas, tendo apontado um golo.