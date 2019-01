Rakip rende 500 mil euros ao Benfica

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Erdal Rakip está de volta ao Malmö. O médio sueco regressa ao mesmo clube sueco de onde saiu em 2017 para reforçar o Benfica e rende aos encarnados 500 mil euros no imediato.A SAD das águias ficará com a possibilidade de embolsar 50 por cento de uma futura transferência de Rakip.Recorde-se que o futebolista de 22 anos nunca chegou a envergar a camisola oficial do Benfica. Chegou a custo zero em dezembro de 2017, foi desde logo emprestado aos ingleses do Crystal Palace e no clube apenas viria a realizar um encontro... mas pela equipa sub-23.