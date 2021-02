Raminhos e a época do Benfica: «A última vez que me senti tão enganado assim foi quando votei no Sócrates»

O Sporting-Benfica terminou a vitória dos leões por 1-0, o que deixou as águias a 9 pontos do líder. Record ouviu conhecidos adeptos encarnados sobre o jogo.







O golo de Matheus Nunes nos descontos que deu a vitória ao Sporting frente ao Benfica

"Quando Jorge Jesus chegou ao Benfica chegou mesmo a prometer aos adeptos: ‘Queremos ganhar tudo, queremos chegar a títulos internacionais e prometo confiança...’. A última vez que me senti tão enganado assim foi quando votei no José Sócrates.""Jogo equilibrado, com poucas oportunidades, intensidade mas pobre. Quando o passe com qualidade não existe, não há bons jogos. Houve transpiração mas sem inspiração. É proibido atirar a toalha ao chão, mas 9 pontos é muita coisa. O Benfica tem de sair do buraco em que se meteu.""O Amorim esteve muito bem. O Benfica pensou que o jogo estava acabado. Nem uma nem outra equipa estiveram bem, foi um pouco de sorte. Para o Benfica, jogar nestas circunstâncias de pandemia... estão com a cabeça noutro sítio. Esta continua a ser uma liga fantasma."