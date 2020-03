Rara malapata caseira

O Benfica vai procurar frente ao Tondela, no sábado, quebrar o ciclo negativo de três jogos sem vencer em casa. Depois terem perdido com o Sp. Braga e cedido empates nas receções ao Shakhtar Donetsk e Moreirense, os pupilos de Bruno Lage pretendem agora, diante do conjunto beirão, voltar festejar com os adeptos.

Esta é uma situação atípica no clube da Luz, pois o reduto benfiquista até vinha a servir de fortaleza à equipa. Refira-se, por exemplo, que na última temporada, a partir do momento em que Bruno Lage assumiu o comando da equipa técnica, o Benfica só cedeu um empate a atuar em casa, nas competições nacionais. Esta época, nos jogos internos – até esta fase negra –, a equipa também só tinha perdido na receção ao FC Porto (campeonato) e empatado com o V. Guimarães (Allianz Cup). Um registo totalmente diferente do que se tem vindo a verificar ultimamente.

Ainda assim, os responsáveis benfiquistas acreditam que a Luz irá continuar a registar boas assistências. Aliás, aguardam muita afluência no sábado.