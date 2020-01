Raul de Tomas a caminho do Espanyol

Raul de Tomas está mesmo de saída do Benfica. O avançado espanhol, contratado no início da temporada pelas águias ao Real Madrid, vai rumar no mercado de inverno ao Espanyol, num negócio que deverá render ao Benfica uma verba ligeiramente superior aos 20 milhões de euros pagos no verão ao conjunto madrileno.





RDT, de 25 anos, deixa as águias com um modesto pecúlio de três golos marcados em 17 partidas.