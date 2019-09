Raul de Tomas ajuda Benfica a derrotar Estoril no Seixal

O Benfica derrotou o Estoril, por 3-2, num jogo-treino que esta manhã teve lugar no Caixa Futebol Campus, no Seixal.Entre as águias, destaque para o golo apontado por Raul de Tomas, avançado espanhol que, até ao momento, ainda não se estreou a marcar em jogos oficiais com a camisola do Benfica. Para além de RDT, também Zivkovic e Caio Lucas fizeram o gosto ao pé.A este propósito, sublinhe-se o facto de Morato, central contratado ao São Paulo, ter figurado no onze, confirmando a notícia avançada porna edição desta sexta-feira. Assim, o jovem brasileiro, de apenas 18 anos, já se mostrou a Bruno Lage.Do lado dos estorilistas, André Franco bisou na partida, justificando o porquê de esta época ter sido promovido dos sub-23 para o plantel principal orientado por Tiago Fernandes.