Raul de Tomas: «Benfica é o mais parecido que já vi ao que existe no Real Madrid»

Raul de Tomas referiu em entrevista à BTV que o que encontrou no Benfica "é o mais parecido" que já viu ao Real Madrid, clube ao qual estava ligado antes de vir para a Luz. O avançado falou ainda do tempo em que trabalhou com Zidane e de como se adapta a cada vez que está longe da família."Digo sempre às pessoas que me perguntam pelo Benfica que é o mais parecido que já vi ao que existe no Real, sobretudo nas instalações. Creio que o arquiteto responsável pela cidade desportiva deve ser o mesmo do Real, porque é tudo muito parecido. Está tudo muito bem e estou muito contente.""Zidane sempre foi o meu ídolo desde pequeno e quando treinei com ele, não foi um ano bom para mim. Gostaria que as coisas tivessem corrido melhor, porque era o meu ídolo e eu queria agradar a uma pessoa como ele.""É difícil quando sais da tua cidade. Custa um pouco, mas é como tudo na vida. Tento adaptar-me a tudo o mais rapidamente possível. Ao início custa, mas quando te adaptares está tudo bem. Sou uma pessoa independente. É verdade que todos necessitamos de ter a família por perto, mas considero-me uma pessoa independente e penso que em todas as situações me consegui adaptar rápido sozinho. Posso dizer que sinto falta da família, mas não preciso de a ter assim tão próxima."