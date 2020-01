Raul de Tomas comenta fracasso no Benfica: «Perdi parte da minha essência em Portugal»

Raul de Tomas, ex-avançado do Benfica, foi esta quinta-feira apresentado oficialmente como o novo reforço para o ataque do Espanyol, último classificado da La Liga.





A mensagem que Raul de Tomas deixou aos adeptos do Benfica A mensagem que Raul de Tomas deixou aos adeptos do Benfica

A carregar o vídeo ...

Transferido por 20 milhões de euros para o emblema de Barcelona - a transferência mais cara da história do clube -, o avançado espanhol assumiu, durante a conferência de imprensa, as responsabilidades em torno do valor da transferência e referiu ter perdido a sua "essência" na passagem por Portugal."Sei da responsabilidade que vou ter, sou consciente e não tenho problemas em aceitá-la. Perdi parte da minha essência em Portugal, mas ao falar com as pessoas do Espanyol recuperei a ilusão, a vontade [de voltar a jogar] e não há tempo agora para pensar no que ficou para trás. Assim que cheguei aqui recuperei tudo aquilo que perdi. Não quero pensar no passado. Assumo a responsabilidade de ser um jogador importante para a equipa", afirmou o avançado espanhol.Relembre-se que Raul de Tomas assinou um contrato com o Espanyol válido até 2026, sendo que o Benfica fica ainda com uma percentagem de 20% de uma futura transferência do avançado. O jogador irá envergar a camisola número '11'.