Raul de Tomas do oito ao... oitenta

Raul de Tomas viveu uma noite de extremos, principalmente com as bancadas da Luz. O avançado começou por ser bastante aplaudido, principalmente devido às três ocasiões criadas, duas na sequência de pontapé de canto, mas a verdade é que as sucessivas perdas de bola diante dos centrais, ou mesmo algumas más decisões no capítulo do passe, acabaram por fazer com que os adeptos perdessem a paciência com o espanhol, que ainda procura o primeiro golo pela equipa do Benfica.

Das bancadas da Luz vieram alguns assobios de reprovação, principalmente na etapa final do encontro, mas tanto De Tomas como os restantes acabaram por ser absolvidos pelo ‘tribunal’.