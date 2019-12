Raul de Tomas e Gedson preteridos no jogo com o Boavista

Raul de Tomas e Gedson foram os dois jogadores preteridos por Bruno Lage do encontro de ontem frente ao Boavista. O técnico do Benfica havia chamado 20 futebolistas e tanto o avançado espanhol como o médio português acabaram por ver o jogo da bancada, depois de ambos terem sido titulares no empate (1-1) no reduto do Sp. Covilhã, para a Taça da Liga.