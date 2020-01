Raul de Tomas ganha força no Sevilha

Segue bem viva a via espanhola para Raul de Tomas... Pretendido por três equipas no país vizinho (Sevilha, Valladolid e Espanyol, o avançado do Benfica viu esta terça-feira ganhar força a possibilidade de reforçar os andaluzes, isto depois de ter sido anunciada a saída de Moanes Dabour para o Hoffenheim.





Uma transferência que deixou cerca de 12 milhões de euros nos cofres do clube espanhol e que abre espaço para a integração de um homem ofensivo, um plano no qual, ao que parece, De Tomas encaixa na perfeição. Segundo a 'Marca', o jogador do Benfica é o alvo principal dos andaluzes, que estarão a meditar apresentar junto das águias uma oferta por empréstimo com opção de compra.Ainda assim, adverte a mesma publicação, RDT não é a única solução em vista por parte do Sevilha, já que Julen Lopetegui também estará de olho num avançado com características diferentes. Nesse sentido, ainda que seja visto como um alvo proibitivo, Mariano Díaz é outro jogador que agrada ao antigo técnico do FC Porto.