Raúl de Tomás já chegou a Portugal

O avançado Raúl de Tomás já está em Portugal. O dianteiro espanhol, de 24 anos, aterrou ao início da noite desta terça-feira, tendo sido 'apanhado' à chegada por uma equipa de reportagem da CMTV e. À chegada, o ainda jogador do Real Madrid tinha à sua espera Tiago Pinto, diretor do futebol das águias.É expectável que amanhã já esteja às ordens de Bruno Lage. Aliás, o primeiro treino da nova época está marcado para esta quarta-feira, depois de concluídos os testes médicos e físicos, e tudo leva a crer que o espanhol, que nas últimas duas épocas esteve emprestado ao Rayo Vallecano, comece a trabalhar com os novos companheiros desde o início.A assinatura do contrato é o passo que falta em toda a operação. O Benfica chegou a acordo com o Real Madrid há duas semanas, quando Luís Filipe Vieira se deslocou à capital espanhola. Os encarnados desembolsam 20 milhões de euros pelos serviços do jogador, que se torna a segunda contratação mais cara das história dos encarnados, atrás de Raúl Jiménez – custou 22 milhões.