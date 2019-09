Raul de Tomas: «Levanto-me todos os dias e trabalho muito para ter os meus luxos»

Assim que se mudou para o Benfica, Raul de Tomas tornou-se destaque também pela sua especial apetência para adquirir carros de alta cilindrada , algo que confessa ser uma paixão. Ainda assim, em entrevista à BTV, o avançado espanhol frisa que para ter esse tipo de luxos teve de trabalhar muito."Desde pequeno que o futebol e os carros são as minhas paixões. Há pessoas que têm paixões por relógios, casas, roupa… Eu tenho essas duas. Mas primeiro o futebol! Já tive vários automóveis na vida. Se me posso permitir ter esses luxos, gosto de ir mudando de carro. Quando as pessoas te veem com um carro novo podem fazer comentários negativos… Levanto-me todos os dias e trabalho muito para ter os meus luxos e as coisas que compro para mim e para ajudar a minha família. Há que desfrutar da vida e não pensar muito no que as outras pessoas dizem. Não gosto de fazer loucuras com os carros. Podes morrer, ter um acidente ou matar alguém e há que ser responsável. Não sou muito de clássicos, gosto mais de carros modernos. Quem sabe com a idade passe a gostar mais de clássicos, mas para já fico-me pelos modernos", declarou o dianteiro, que para lá dos carros tem também várias tatuagens."Todas têm significado, são coisas que vieram da minha cabeça. Não sou muito de ver televisão, porque quando tenho tempo livre ou vou ao ginásio ou jogo Playstation. Antes de dormir gosto de ler um pouco, traz tranquilidade e faz-te pensar."A transferência para o Benfica representou também uma mudança de ares no que a cidades diz respeito, passando de Madrid para Lisboa. Uma mudança que, ao que parece, tem agradado ao avançado de 24 anos. "Não conhecia, mas o meu pai vinha muito cá. É um país que me encanta. Estou aqui há cerca de um mês e meio e gosto muito, das pessoas e da forma de estar. É muito parecido com Espanha. Os hábitos são semelhantes, inclusive a língua é fácil de aprender."Ainda assim, RDT assume que há coisas de que não prescinde, como a televisão espanhola. "Tive de colocar os canais espanhóis em casa, porque aqui é mais difícil seguir os programas e corridas. Gosto muito de ver Fórmula 1, Moto GP, ralis… Gosto muito do Lewis Hamilton, é um piloto diferente, que marca a diferença. Nas motas há vários espanhóis que são muito bons, como o Márquez, o Lorenzo… Estamos bem representados."