Raul de Tomas no radar do selecionador espanhol

O selecionador espanhol Robert Moreno procura um '9' e o avançado do Benfica Raul de Tomas está entre os futebolistas a observar, segundo escreve o jornal 'Marca' desta terça-feira.Rodrigo (do Valencia), Paco Alcácer (Borussia Dortmund), Iago Aspas (Celta de Vigo), Álvaro Morata e Diego Costa (ambos a jogar esta temporada no Atlético Madrid) são os cinco avançados que já foram utilizados por Robert Moreno na posição 9, mas o selecionador espanhol procura outras soluções e é aí que surge o nome do avançado que este verão deixou o Real Madrid para assinar pelo Benfica.Além de Raul de Tomas, também Borja Iglesias (Betis), Jaime Mata (Getafe), Iñaki Williams (Athletic Bilbao) e Dani Olmo (Dinamo Zagreb) estão no radar do selecionador espanhol.