Raul de Tomas: «O Benfica era o clube onde eu queria estar desde o início do verão»

Reforço mais caro do defeso do Benfica (custou 20 milhões de euros), o avançado espanhol Raul de Tomas assumiu em entrevista à BTV ter ficado bastante satisfeito com a sua mudança para a Luz, revelando mesmo que atuar nas águias era algo que queria desde o início da pré-temporada."Estou muito feliz por estar aqui. Era onde queria estar, desde o início do verão quando falaram com o meu representante. Queria vir para aqui e, na verdade, a adaptação é como tudo na vida. Estou lentamente a adaptar-me, a cada dia que passa sinto-me melhor. Está a correr muito bem", começou por dizer o avançado de 24 anos, que nas últimas temporadas cumpriu empréstimos sucessivos (a Córdoba, Valladolid e Rayo Vallecano).Uma situação que, ainda assim, RDT assume que o fez crescer como jogador. "No Real Madrid é muito difícil jogar. Assim sendo, tive que sair duas, três vezes. Na verdade, correu muito bem. Aprendi em cada situação. Posso dizer que foi muito bom para o meu crescimento e para conseguir estar aqui. Foi o que aprendi que me permitiu vir para o Benfica. O Benfica é um clube enorme e para eu estar aqui tive de jogar e marcar nessas equipas para conseguir estar num clube como este", afirmou.O espanhol fez ainda uma comparação entre as Ligas espanhola e portuguesa. "As primeiras impressões da liga são boas, muito boas. São ligas diferentes. Eu sempre joguei em Espanha e, como já disse, é uma questão de adaptação progressiva ao jogo e ao estilo dos adversários. Não conheço a maioria das equipas, por isso há um período de adaptação que vai melhorando a cada dia e oxalá possamos conquistar muitas coisas. Em Espanha há mais ritmo de jogo, mas no fundo o que está em causa é uma bola e onze jogadores de cada lado. Em Espanha há menos espaços. Aqui há mais. Em termos de circulação de bola é mais rápido, mas a diferença não é assim tanta", comparou.No Benfica, Raul de Tomas tem a oportunidade de reencontrar o compatriota Álex Grimaldo. O avançado diz que o lateral tem sido uma grande ajuda na adaptação. "Coincidi com o Grimaldo nas seleções jovens de Espanha. Já não nos víamos há muito tempo e penso que nos tínhamos cruzado num Barcelona-Real Madrid e fico muito contente por tê-lo aqui. Tem sido um grande apoio e todos os companheiros", disse.