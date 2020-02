Raul de Tomas rende 500 mil euros ao Benfica

O Benfica arrebatou 500 mil euros com os primeiros cinco golos de Raul de Tomas ao serviço do Espanyol, alcançados em apenas cinco encontros oficiais. O avançado espanhol marcou este domingo o único golo da vitória da formação catalã (1-0) no triunfo diante do Maiorca.





Recorde-se que os encarnados anunciaram a venda do dianteiro ao Espanyol a 9 de janeiro a troco de 20 milhões de euros, mais dois milhões de objetivos.Além disso, a SAD das águias terá ainda direito a receber 20 por cento do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência.