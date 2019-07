Raul de Tomas: «Tinha muita vontade de fazer o primeiro golo com esta camisola»

Raul de Tomas, avançado que este sábado se estreou a marcar com a camisola do Benfica - bisou frente à Académica - , mostrou-se satisfeito pela exibição e explicou que quer continuar de pontaria afinada nas águias, nomeadamente já na International Champions Cup."Muito contente e muito feliz. Estava com muita vontade de fazer o primeiro golo com esta camisola. E agora é continuar a marcar.""Vamos para os EUA e vamos ter jogos mais sérios, com equipas de alto nível. Temos de preparar-nos da melhor forma para iniciar a época nas melhores condições. Um avançado vive dos golos e é esse o meu trabalho. Espero continuar a fazer golos nos EUA e depois quando começar a temporada. É importante ganhar e criar dinâmicas de vitória."