Raul de Tomas: «Tivemos a sorte de marcar dois golos»

O avançado Raul de Tomas marcou este sábado o primeiro golo do triunfo (2-1) do Benfica em Vizela para a Taça de Portugal, que valeu aos encarnados o apuramento para os oitavos de final da prova.

Raul de Tomas marcou pela segunda vez a camisola do Benfica, depois do tento apontado ao Zenit na Liga dos Campeões. No final da partida em Vizela, o jogador espanhol assumiu a felicidade pelo golo marcado num jogo difícil mas realçou o apuramento para a próxima fase da Taça de Portugal.





"Contente pelo golo mas sobretudo pela vitória da equipa. O jogo complicou-se porque o Vizela marcou logo no início, mas tivemos uma atitude muito boa durante todo o jogo e para tentar marcar. Tivemos a sorte de marcar dois golos", disse o jogador de 25 anos à RTP.Confrontado com as possibilidades de continuar a ser titular no ataque do Benfica, Raul de Tomas preferiu deixar o assunto nas mãos de Bruno Lage. "Quem decide isso é o treinador, não eu", afirmou o jogador do Benfica.