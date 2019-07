Raúl de Tomás troca Real Madrid por Benfica: «É o melhor salto que poderia dar»

Raúl de Tomás é o mais recente reforço do Benfica. O avançado espanhol Raúl de Tomás assinou por cinco épocas e foi blindado pelos encarnados com uma cláusula de 100 milhões de euros, a terceira mais alta do plantel do clube da Luz. À BTV, o jogador que chega do Real Madrid não escondeu a satisfação pelo novo rumo que a sua carrera toma agora.

"Estou muito contente por estar aqui, afinal era um objetivo dar o salto. Creio que é o melhor salto que poderia dar. Estou num grande clube, para mim no maior clube de Portugal, e venho com muita vontade. Venho do Real Madrid, um clube muito grande também, mas o Benfica não deve nada a nenhum clube. É perfeito, é um clube grande que demonstra querer coisas grandes. Oxalá possa fazer parte da história", afirmou o avançado.





E prosseguiu: "Quero fazer o meu trabalho, fazer golos. É o que melhor sei fazer. Desde pequeno que sou um avançado goleador e oxalá possa fazer golos com esta camisola e o coletivo conquiste títulos."

De Tomás sublinhou ainda que tinha outros emblemas no seu encalce. "Não esperava esta mudança, até o Benfica se interessar por mim. Tinha outras equipas interessadas, mas eu quis estar aqui e estou muito feliz. Gosto de Portugal. O meu pai viaja muito para Portugal e falou-me supre bem deste clube, do país, e vai ao encontro dos meus ideais e do que procurava. Eu quis estar aqui. Sou uma pessoa ganhadora e venho para uma equipa vencedora. Era o que procurava. Oxalá consigamos o campeonato, mas também uma prestação positiva na Champions. Sinto que vai ser um ano positivo".

"O campeonato português é difícil de ganhar, é competitivo, e por isso o Benfica tem muito mérito pelo que fez o ano passado. É uma grande responsabilidade ser avançado de um clube como o Benfica, mas estou preparado. Sei o que posso dar. Só quero poder ajudar e jogar para mostrar que estou preparado para esta missão", concluiu.