Raúl de Tomás vai estrear-se nos treinos

Nas redes sociais, o Benfica também procedeu à oficialização da contratação do jogador com um vídeo original. Ao volante de um carro, De Tomás foi apresentado ao som da emissora 190.4 RDT, em alusão ao ano de fundação do clube e às iniciais do seu nome que vão estar na nova camisola. Numa mensagem dirigida aos adeptos das águias, o espanhol aproveitou para apelar à presença no treino aberto de sábado. "Olá. Estás a ouvir a R.D.T., a rádio do 38 [38º título de campeão que o Benfica vai tentar conquistar], a rádio das transferências. Dia 6 há treino aberto no Caixa Futebol Campus e os adeptos vão poder conhecer novas caras, como Caio Lucas, Cádiz, Chiquinho e R.D.T., Raúl de Tomás", podia ouvir-se no vídeo divulgado pelas águias, que termina com o jogador a estacionar no Estádio da Luz.

O avançado, o novo número 9 do Benfica, será hoje integrado nos treinos da equipa e terá assim a oportunidade de conhecer Bruno Lage e grande parte do plantel.