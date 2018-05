Continuar a ler

Já integrado nos trabalhos da seleção do México, o camisola 9 das águias, agora, só pensa mesmo no Mundial e está consciente de que a tarefa da equipa não será nada fácil.



"Estamos inseridos num grupo muito competitivo e tudo se decidirá em detalhes. Mas temos capacidade, com a ajuda do treinador, para perceber como joga cada adversário. Todos serão diferentes, com estilos de jogo bem definidos."



Recorde-se que o México está inserido no Grupo F com Alemanha, Coreia do Sul e Suécia.

Raúl Jiménez confessou, numa entrevista concedida ao diário 'Récord', do México, que chegou a pensar deixar o Benfica em janeiro para poder jogar com mais regularidade e, dessa forma, poder representar a seleção tricolor no Mundial."Nunca me passou pela cabeça atirar a toalha ao chão, mas sim, pensei em sair por empréstimo para ter tempo de jogo. Com o Mundial à porta, pensei nisso há uns meses, mas depois acabei por tomar a decisão de ficar no Benfica e nos últimos jogos fui mais vezes titular e tive mais minutos", atirou.

