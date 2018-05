Raúl Jiménez chegou esta quarta-feira à Cidade do México, na companhia da namorada, Daniela Basso, e, no aeroporto da capital mexicana, tinha à espera vários jornalistas, com os quais trocou breves palavras.

"Estou muito feliz e com vontade de representar o meu país", afirmou o camisola 9 das águias, explicando que, por agora, só pensa nos dias de descanso que vai ter pela frente antes de se apresentar ao trabalho na seleção tricolor: "Agora a seleção vai esperar. Vou ter uns dias de férias, primeiro, e depois começo a trabalhar."

Recorde-se que o avançado, de 27 anos, é um dos jogadores mais utilizados por Juan Carlos Osorio na seleção, pelo que tem presença praticamente garantida nos convocados do México. Esta temporada, Jiménez marcou oito golos e participou em 43 partidas da equipa orientada por Rui Vitória.

Autor: Pedro Ponte