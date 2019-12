RDT e Florentino seguem de fora das opções de Bruno Lage

Bruno Lage convocou 18 jogadores para a partida de ontem e, relativamente à lista para o jogo com o Boavista, há a destacar as saídas de Raul de Tomas e Gedson. Por outro lado, nota para o facto de Florentino continuar afastado dos eleitos. RDT – marcou na Rússia, golo decisivo no desempate com o Zenit – e ‘Tino’ foram titulares no empate (1-1) do Benfica no reduto do Sp. Covilhã, mas desde então não voltaram a ser opção. André Almeida, David Tavares e Rafa são os jogadores que se encontram lesionados.