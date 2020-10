Alfa Semedo ruma ao Reading e rende 6 milhões de euros em caso de subida

Alfa Semedo será cedido ao Reading, do Championship, até final da época, e poderá ainda render às águias 6 milhões de euros no final da época. O valor diz respeito à cláusula de compra, que se torna obrigatória se o Reading for promovido à Premier League. Os salários serão repartidos entre Benfica e o emblema britânico.





O médio, de 23 anos, que esteve cedido ao Nottingham Forest em 2019/20, é apresentado este sábado nos royals onde será colega de equipa do internacional português Lucas João.Recorde-se que Alfa foi contratado pelas águias em 2018 e tem vínculo válido com os encarnados até junho de 2023. O jogador que findou a formação no Seixal apenas realizou 16 jogos oficiais (e um golo) de águia ao peito.