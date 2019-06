Real Madrid chegou aos 130 milhões mas João Félix preferiu o Atlético

O Real Madrid esteve na corrida por João Félix até a última, hora, segundo relata a edição desta sexta-feira do diário 'Marca'. Os merengues terão mesmo oferecido 130 milhões de euros ao Benfica, uma proposta que incluía objetivos.O clube de Florentino Pérez estava disposto a pagar 80 milhões de euros mais 50 por objetivos, num total que assim ultrapassava o valor da cláusula do avançado do Benfica.Porém, não só os encarnados remeteram sempre para a cláusula de rescisão como, segundo o mesmo jornal, João Félix deu prioridade ao Atlético Madrid, que baterá a referida cláusula.