Real Madrid de olho em João Félix

João Félix marcou, pediu para não se celebrar... e problema técnico atrasou confirmação do VAR João Félix marcou, pediu para não se celebrar... e problema técnico atrasou confirmação do VAR

Sporting-Benfica: João Félix marcou grande golo mas árbitro consultou o VAR e anulou o lance Sporting-Benfica: João Félix marcou grande golo mas árbitro consultou o VAR e anulou o lance

Luís Filipe Vieira já informou que não pensa vender João Félix , com o jogador do Benfica blindado com uma cláusula de 120 milhões de euros. No entanto, a verba 'astronómica' parece não afastar os interessados , com o 'As' a garantir esta segunda-feira que o Real Madrid há muito está de olho no avançado de 19 anos.Lançado esta época na equipa principal dos encarnados, o novo menino de ouro da Luz tem contrato válido até 2023 e uma longa lista de clubes interessados . A exibição de João Félix, domingo, na vitória do Benfica frente ao Sporting , por 4-2, foi bastante elogiada, abrindo as portas a mais clubes: Real Madrid, Juventus, PSG, Monaco, Bayern Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, Manchester United e Barcelona são os colossos europeus que já terão pedido informações sobre o jovem avançado.De acordo com o 'As', desde que o Benfica venceu o Real Madrid de Guti na Youth League 2016/2017, jogo em que João Félix marcou dois golos, que o clube merengue acompanha a evolução do craque, estando agora disposto a abrir os cordões à bolsa de forma a concretizar o negócio.