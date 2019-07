Real Madrid escreve carta de despedida a Raul de Tomas: «Benfica é a equipa ideal»

Raul de Tomas, avançado espanhol que assinou pelo Benfica na semana passada , partilhou nas Insta Stories a imagem da carta de despedida que o Real Madrid lhe escreveu. A missiva, assinada por Emilio Butragueño, diretor das Relações Institucionais dos merengues, não poupa nos elogios ao jogador que está agora vinculado às águias para as próximas cinco temporadas 'blindado' com uma cláusula de 100 milhões de euros "Cresceste na cantera do Real Madrid e isso, para nós, é muito importante. Acreditamos que os valores do nosso clube te acompanharão sempre e te ajudem a alcançar os teus sonhos. Agora que começas uma nova etapa da tua vida, todos quantos pertencemos ao clube, sobretudo o nosso presidente, Florentino Pérez, queremos desejar-te a melhor das sortes. O Benfica é um clube com uma história fabulosa e um grande prestígio internacional e estamos convencidos de que será a equipa ideal para desenvolveres todo o teu talento e experiência. Celebraremos contigo todos os teus êxitos e tem presente que esta será sempre a tua casa. Com todo o nosso afeto, um forte abraço", pode ler-se na carta.Raul de Tomas agradeceu as palavras do responsável merengue. "Pertenci ao clube durante 17 anos. Obrigado por tudo Real Madrid. Obrigado presidente Florentino. Hoje sou o que sou graças a vocês, Real Madrid. Muita sorte", escreveu.