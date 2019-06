Real Madrid quer incluir Rúben Dias no negócio Raúl de Tomás

Real Madrid e Benfica já chegaram a acordo para a transferência de Raúl de Tomás para o clube da Luz, mas as negociações não implicaram apenas a vinda do jovem avançado para Portugal. É que, segundo revela o 'AS', os merengues terão aproveitado a oportunidade para incluir Rúben Dias no negócio, questionando as águias sobre a possibilidade de garantir um direito de preferência pelo jovem defesa central português.





A ideia do Real Madrid não passa por fazer uma investida neste momento, até porque tem cinco defesas centrais no seu plantel (Sergio Ramos, Varane, Nacho, Militão e Vallejo), mas sim por uma movimentação de olho no futuro, procurando garantir um direito preferencial por um defesa visto como uma das maiores promessas para o futuro.