Recolha de assinaturas para AG destitutiva

Uma conta no Facebook intitulada ‘Assembleia-Geral Destitutiva’ informou no sábado que irá proceder à recolha de assinaturas antes do jogo com o Moreirense e que apenas existe uma hipótese para que tal não aconteça. “A demissão de Rui Vitória nas próximas 48 horas”, pode ler-se, sublinhando-se que “o Benfica vive do futebol e esse está morto”."Batemos no fundo. Sexta-feira antes da hora do jogo contra o Moreirense estaremos a recolher as assinaturas presencialmente. Avisámos várias vezes Luís Filipe Vieira. O Benfica vive do futebol e esse está morto e enterrado pelo incapacitado que está à frente da equipa de futebol do Benfica. Há apenas uma hipótese de não avançarmos: a demissão de Rui Vitória nas próximas 48h. Caso contrário, a AG vai mesmo avançar. Pelo Benfica. Para o Benfica. Com o Benfica!", escrevem os promotores da iniciativa naquela rede social.