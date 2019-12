«Reconhecimento internacional»: Benfica reage à conquista do prémio de melhor Academia do ano

O Benfica ganhou este domingo junto com o Ajax o prémio para a Academia do Ano. "Muito obrigado ao júri e a todas as pessoas que trabalham na nossa academia. O clube está muito orgulhoso deste prémio", disse Rui Costa, na gala que decorre no Dubai. Logo depois o clube da Luz reagiu oficialmente com uma mensagem em que fala de "reconhecimento internacional", assinada por Luís Filipe Vieira."Reconhecimento internacionalO prémio de melhor escola de formação do mundo, de novo atribuído este ano ao Benfica, em conjunto com o Ajax, na prestigiada gala dos "Globe Soccer Awards", é o mais justo reconhecimento à visão e dimensão do projeto que lançámos, construímos e estamos a desenvolver no Benfica Campus, no Seixal.Importa realçar que já em 2015 o Sport Lisboa e Benfica tinha vencido este prémio, num ciclo em que vimos premiados como "Golden Boy" Renato Sanches em 2016 e João Félix em 2019, demonstrando toda a qualidade do trabalho e do talento gerado pelo nosso Clube e a cada dia mais reconhecido internacionalmente.Este ano são premiadas duas das academias que unanimemente são destacadas por concretizarem projetos de enorme coerência e vistas como grandes exemplos, porque partem de dois clubes que estão fora das cinco principais ligas europeias.Este prémio é mérito de todos os dirigentes, técnicos, profissionais e jovens jogadores que ao longo destes anos tão afincadamente de forma pedagógica e inovadora fizeram da nossa escola um exemplo para o mundo e que tanto têm valorizado e prestigiado as competências que o futebol português consegue gerar.Quando vemos tantos jogadores formados no Benfica a afirmar-se internacionalmente, as presenças nos diferentes escalões das seleções, ou quando olhamos para a nossa equipa principal e vemos desde um jovem técnico também formado no Clube ao elevado número de jogadores com origem na nossa formação, compreendemos com factos e resultados que esta aposta é muito justamente motivo de enorme orgulho para todos os benfiquistas.Num ano em que inclusive concluímos uma fase de alargamento das infraestruturas do nosso Campus e apresentámos a nova fase e os novos projetos para o futuro, este reconhecimento como melhor escola de formação do mundo reforça a convicção com que, desde a primeira hora, definimos este projeto como estruturante e absolutamente decisivo para o crescimento e engrandecimento do nosso Clube.Luís Filipe Vieira"