Recorde de votantes nas eleições do Benfica

Esta é já a eleição mais concorrida da história do Benfica. Às 18h30, cerca de três horas e meia antes do fecho das urnas, já tinham votado 24.589 sócios, um novo recorde em atos eleitorais do clube encarnado.





O anterior máximo datava de 2012, quando 22.676 associados exerceram o seu direito nas eleições que colocaram frente a frente Luís Filipe Vieira e Rui Rangel.Siga tudo sobre as eleições do Benfica