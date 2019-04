Recurso de castigo anterior salva Benfica de jogos à porta fechada na Luz

Adeptos do Benfica atiram tochas, jogo é interrompido e André Almeida 'sacrifica-se' Adeptos do Benfica atiram tochas, jogo é interrompido e André Almeida 'sacrifica-se'

A sanção aplicada esta terça-feira ao Benfica por arremesso de objetos para o relvado na partida com o Feirense não pode implicar jogos à porta fechada no Estádio da Luz, uma vez que, apesar de ser o terceiro caso semelhante da época, o segundo deles ainda está em tribunal.O regulamento prevê que um clube cujos adeptos pratiquem este ato por três vezes na mesma época seja punido com um a três jogos à porta fechada. Ora, na partida com o Feirense, foi efetivamente a terceira vez que os adeptos encarnados atiraram objetos - neste caso tochas - para o terreno de jogo, levando à interrupção do mesmo.No entanto, as águias tinham recorrido do segundo castigo para o TAD. Assim, oficialmente só tinham sido punidas uma vez até agora, sendo esta a segunda coima que recebem. Assim, não existe dupla reincidência.