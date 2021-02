Redknapp: «Ganhar a Bola de Ouro? Taarabt não era assim tão forte»

Antigo treinador de Adel Taarabt, primeiro no Tottenham e depois no Queens Park Rangers, Harry Redknapp lembrou esta segunda-feira o período que passou ao lado do marroquino do Benfica, numa conversa com o portal Pianeta Milan que tinha como ponto de partida o facto de se assinalaram dez anos do jogo entre Milan e Tottenham, ganho pelos ingleses, na altura comandados pelo próprio Redknapp.





A questão tinha a ver com o facto de Taarabt não ter atingido o seu potencial e não ter chegado à conquista da Bola de Ouro. Aí, o antigo técnico, de 73 anos, foi claro. "Ganhar a Bola de Ouro? Ele não era assim tão forte (risos). O Adel não é um mau rapaz, mas nunca deu tudo para ser o fantástico jogado que poderia ter sido tendo em conta o seu talento. Tinha um enorme talento, mas muito pouca vontade", declarou.