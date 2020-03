Reforço do Benfica não ficou no Vitória e no São Paulo antes de brilhar no Corinthians

Que Pedrinho começou no futsal já todos sabíamos. Record contou-lhe a história no início de fevereiro. Que o jogador, contratado pelo Benfica por 20 milhões de euros, foi rejeitado por Vitória e São Paulo, antes de brilhar no Corinthians, foi agora revelado. David Manteiga, que jogava precisamente no Vitória, explica como tudo aconteceu.





"O Romildo [antigo professor de Pedrinho quando este começou a jogar futsal] falou-me que havia um jogador interessante, bom jogador, e fui dar uma olhadela. Liguei para o João Paulo Sampaio [atual coordenador geral da formação do Palmeiras] e ele disse-me para levá-lo. Quando chegámos lá, todos perceberam que o Pedrinho era diferenciado. No primeiro treino, passou no teste", contou Manteiga, que era agenciado pelo mesmo empresário do brasileiro do Benfica, Will Dantas, ao portal UOL.Passados três meses, Pedrinho não ficou no Vitória e foi para o São Paulo, por intermédio de Dantas. Fez testes no clube, mas também não convenceu. no Corinthians, a história foi bem diferente.De acordo com Riury Alves, amigo do internacional olímpico canarinho, os responsáveis do Corinthians ficaram convencidos após dois golos de Pedrinho. O primeiro, aos cinco minutos do jogo, num remate a meio do meio-campo; o segundo numa jogada perfeitamente normal.Aos 15 anos, o jogador começava a sua aventura no Corinthians, mas já toda a gente acreditava que pudesse ser um caso sério. Tudo devido ao talento evidenciado no futsal, onde começou."O Victinho [como é conhecido] chegou com 10 anos para jogar futsal no colégio Santíssima comigo. Imediatamente detetámos talento fora do comum e começámos um trabalho sem castrar o atleta, não tirando o que ele tinha de melhor: drible, habilidade e improviso", detalhou Romildo Calheiros."Começámos a ganhar títulos e mais títulos no futsal, reconhecimento. Em Campina Grande, Aracaju, Salvador, todo mundo o conhecia", acrescentou o ex-professor de Pedrinho. Aos 21 anos, o ainda camisola 10 do Corinthians prepara-se para viver a primeira grande aventura na Europa, ao serviço do Benfica.