Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Reforços do Benfica já marcam: trio em destaque em goleada no primeiro jogo-treino Jorge Jesus comandou equipa principal num duelo diante de um misto da B com os Sub-23





Reforços do Benfica já marcam: trio em destaque em goleada no primeiro jogo-treino