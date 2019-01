Rui Costa voltou a pisar o balneário onde se iniciou a nível sénior, no Fafe, em 1990/91, por empréstimo do Benfica. "Foi aqui que tudo começou profissionalmente", vincou à BTV, algo comovido. Paulo Soares, hoje presidente da junta de freguesia de Fafe, era colega de equipa do Maestro e recordou uma pequena história que não esqueceu.





"Ele gostava muito de rissóis, e os jogadores é que os iam levar ao apartamento onde ele morava, aqui muito perto do estádio. A humildade do Rui é que o caracterizou. Passou pela Fiorentina e AC Milan, mas seguimo-lo naturalmente aqui", vincou, reiterando que Rui Costa "foi campeão do Mundo de juniores a jogar pelo Fafe".