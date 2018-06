Caso se dê como provado que o Benfica, por intermédio de empresários, aliciou jogadores do Marítimo para perder o tal encontro da temporada de 2015/16, o clube da Luz incorre numa pena que, segundo os regulamentos da Liga, pode ir da perda de cinco a oito pontos na classificação. A isto junta-se ainda uma sanção de multa que pode ir dos 25.500 euros até aos 102 mil euros.

O artigo 64º é explícito ao referir que "os clubes que derem ou prometerem recompensa a qualquer agente da equipa adversária com vista à obtenção dos fins assinalados nos artigos anteriores [n.d.r.: adulteração da verdade desportiva] serão punidos com as sanções previstas no número 2 do artigo 62º". O tal que faz referência à subtração de pontos.

Continuar a ler