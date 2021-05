Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

"Rei dos frangos" compra dívida de Vieira. "Fez um ótimo negócio", diz o presidente do Benfica Com estes créditos, referiu Vieira, o empresário ficou com 102 mil metros quadrados de terrenos no Rio de Janeiro