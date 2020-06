'Rei dos frangos' e a família já controlam mais de 16 por cento da SAD do Benfica

José António dos Santos, presidente da Valouro, revelou esta sexta-feira a identidade dos acionistas da companhia que em março comprou ações da SAD do Benfica permitindo ao empresário, em conjunto com a sua família, passar a controlar em conjunto 16,35% do capital da cotada. O empresário, conhecido por 'Rei dos Frangos', tem uma posição direta de 13,62% da Benfica SAD. Em março deste ano, José António dos Santos revelou que duas empresas onde é acionista e administador tinham comprado ações da Benfica SAD. A Valouro comprou 1,9565% da SAD e a Avibom adquiriu mais 0,7485%. Segunto tinha avançado o Expresso em março, estas ações foram vendidas pela Olivedesportos de Joaquim Oliveira.



Esta sexta-feira, cerca de três meses depois José António dos Santos ter revelado estas aquisições, o empresário emitiu um novo comunicado na CMVM, com o propósito "clarificar que a imputação das participações referidas" efetuadas pela Valouro e Avibom "devem ser imputadas entre todos os acionistas da Grupo Valouro, SGPS". Assim revelou a estrutura acionista da Valouro, para ser possível identificar a quem devem ser imputadas as ações compradas em março.



José António dos Santos detém 6,67% da Valouro e, segundo o Expresso, metade do capital da Quatro Ventos – Soc. Agro-Pecuária, que controla 33,33% da Valouro (a outra metade é detida pelo seu irmão António José dos Santos).



Desta forma, José António dos Santos controla pouco mais de 14% do capital da Benfica SAD (13,62% de forma individual e 0,63% através da Valouro). Já os familiares do empresário (que em conjunto controlam o capital da Valouro) detêm mais cerca de 2%.



Estrutura acionista da Valouro:



Agro-Pecuária do Alto da Palhoça, S.A.: 0,69%

António José dos Santos: 6,67%

Manuel dos Santos: 5,20%

Dinis Manuel Oliveira Santos: 6,67%

José António dos Santos: 6,67%

Maria Júlia dos Santos Ferreira: 26,67%

Quatro Ventos – Soc. Agro-Pecuária, S.A.: 33,33%"