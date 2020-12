Relvado da Luz em mau estado

O relvado do Estádio da Luz apresentou-se algo deteriorado no jogo de ontem, em particular na faixa junto aos bancos de suplentes. O tapete verde evidenciou várias peladas num dia em que a chuva também disse presente durante a partida.





Ao intervalo, os funcionários dos encarnados tentaram minorar os estragos, calcando as zonas que mostravam estar mais levantadas.