Relvado da Luz passa no teste

A receção do Benfica ao Marítimo marcou também a estreia do novo relvado do Estádio da Luz, o qual, a avaliar pela reação de Bruno Lage, passou no teste. Ao contrário dos jogos anteriores, na partida de ontem, nunca se viu relva a levantar e esta estava em bom estado, em praticamente todo campo. Só junto da linha lateral, numa zona próxima do banco de suplentes do Benfica, é que se notava algumas falhas, as quais foram corrigidas, ao intervalo, por técnicos especializados na matéria.

O relvado agradou também aos protagonistas. Esta foi, pelo menos, a ideia transmitida por Lage no final do encontro. "Acho que passou no teste, apesar de uma ou outra escorregadela. A bola rola com outra facilidade e uma boa forma de analisar esse facto é ver a jogada do terceiro golo. Eles sentem-se seguros. A relva não levanta, dá segurança", explicou.