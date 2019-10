Relvado da Luz vai ser substituído

O relvado do Estádio da Luz vai ser substituído. A decisão foi tomada esta terça-feira. Os trabalhos arrancarão após o jogo com o Santa Clara, marcado para 9 de novembro, aproveitando a paragem do campeonato.O relvado da Luz já apresenta problemas desde o jogo com o Anderlecht, ainda na pré-época, e Bruno Lage já se queixou várias vezes dos perigos, e até dificuldades, inerentes. "Não podemos esconder o que é visível. Desde o jogo de apresentação com o Anderlecht, o relvado nunca conseguiu recuperar e tem-nos trazido problemas. Na circulação da bola, o relvado é pesado, o que leva a maior desgaste físico e tem-nos tirado alguns jogadores por lesão. Têm acontecido lesões, como entorses. É um problema, mas não vamos lamentar-nos sobre isso, temos é de arranjar soluções para resolver e vencer o próximo jogo", disse na antevisão à partida com o Tondela.Esta terça-feira, o treinador do Benfica voltou ao assunto. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Portimonense, disse que o clube estava "em fase de conclusão" desse dossiê.