Relvado do Estádio da Luz já está a ser substituído

Pela segunda vez no espaço de cinco meses, o Benfica está a substituir o relvado do Estádio da Luz. O anterior tapete encontra-se a ser removido e a estreia do novo vai acontecer no próximo dia 30, diante do Marítimo.





Aproveitando que o próximo encontro será nos Açores, diante do Santa Clara, e que depois há interrupção para compromissos da Seleção e encontro da Taça de Portugal fora de portas, o Benfica avançou para a substituição, numa altura em que eram visíveis os problemas do relvado.