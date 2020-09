Renato Paiva afasta pressão sobre Gonçalo Ramos

Renato Paiva, técnico do Benfica B, tirou alguns minutos na conferência de imprensa após a derrota com o Mafra para falar sobre Gonçalo Ramos, o jovem goleador que irá treinar com a equipa principal e jogar pela B, se não for convocado por Jorge Jesus.

“Está a trabalhar de forma séria, honesta. Tem bem definido na cabeça o que quer, mas não vamos fazê-lo crescer à pressão”, afirmou o técnico, confirmando que “o próximo passo é a equipa A”. “A partir daí fará um percurso com o míster Jorge Jesus e vai mostrar naquele contexto se tem capacidade ou não. Está ali qualidade, sim, mas também há deficiências. Parece que estamos a falar de um jogador feito, mas não. Tem um potencial enorme, vai viver uma nova etapa e será mais ou menos como começar de novo.”