Renato Paiva deixa Benfica e Nélson Veríssimo assume equipa B

Nélson Veríssimo será o novo treinador da equipa B do Benfica, substituindo Renato Paiva que irá mudar-se para o Equador, onde irá assumir o comando do Independiente. A mudança foi anunciada pelo site oficial do clube da Luz, onde se elogiou o trabalho do técnico setubalense nos últimos 16 anos.





"No momento em que se prepara para dar seguimento à sua carreira noutro contexto, o Sport Lisboa e Benfica agradece a Renato Paiva todo empenho, dedicação e profissionalismo demonstrados ao longo dos últimos 16 anos, desejando-lhe as maiores felicidades e para este novo desafio profissional", pode ler-se na notícia em que também se ficou a saber que Luís Martins, treinador da equipa Sub-14 irá acompanhar Renato Paiva.Refira-se que a equipa B não é um projeto desconhecido para Nélson Veríssimo, pois no início de janeiro de 2019, quando se deu a ida de Bruno Lage para a equipa principal, foi ele que assumiu a liderança da formação secundária.